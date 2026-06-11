Несколько перекрестков района Сарайшик в Астане перекроют для ремонта дорог
Для замены дефектного асфальтного покрытия на пересечениях ряда столичных улиц будет временно перекрыто движение автотранспортных средств, передает Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
Ограничения будут действовать на следующих перекрестках:
- Ж. Нажемеденова/К. Куанышбаева – с 21:00 часов 10 июня до 07:00 часов 11 июня;
- Ж. Нажемеденова/К. Аманжолова – с 21:00 часов 12 июня до 07:00 часов 13 июня;
- Ж. Нажемеденова/С.Нурмагамбетова – с 21:00 часов 13 июня до 07:00 часов 14 июня;
- С.Нурмагамбетова/А. Байтурсынова – с 21:00 часов 14 июня до 07:00 часов 15 июня.
Данную информацию необходимо учитывать при планировании маршрутов.
Ранее сообщалось о том, что проспект Н. Тлендиева в Астане частично закроют на ремонт до 20 июня.