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    Несколько перекрестков района Сарайшик в Астане перекроют для ремонта дорог

    Для замены дефектного асфальтного покрытия на пересечениях ряда столичных улиц будет временно перекрыто движение автотранспортных средств, передает Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    ремонт дорог
    Фото: Александр Павский\Kazinform

    Ограничения будут действовать на следующих перекрестках:

    • Ж. Нажемеденова/К. Куанышбаева – с 21:00 часов 10 июня до 07:00 часов 11 июня;
    • Ж. Нажемеденова/К. Аманжолова – с 21:00 часов 12 июня до 07:00 часов 13 июня;
    • Ж. Нажемеденова/С.Нурмагамбетова – с 21:00 часов 13 июня до 07:00 часов 14 июня;
    • С.Нурмагамбетова/А. Байтурсынова – с 21:00 часов 14 июня до 07:00 часов 15 июня.
    перекресток
    Фото: акимат Астаны
    перекресток
    Фото: акимат Астаны
    перекресток
    Фото: акимат Астаны
    перекресток
    Фото: акимат Астаны

    Данную информацию необходимо учитывать при планировании маршрутов.

    Ранее сообщалось о том, что проспект Н. Тлендиева в Астане частично закроют на ремонт до 20 июня.

    Дороги Астана Акимат Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор