Несколько жилых массивов в Нур-Султане подключили к природному газу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице жилые массивы Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар подключили к природному газу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что работы по подключению природного газа проводились компанией АО «КазТрансГаз». По словам директора производственно-технического департамента АО «КазТрансГаз Аймак» Уалихана Кымбатова, на сегодняшний день завершено строительство первого и второго пускового комплекса второй очереди газораспределительных сетей города Нур-Султан.

«Мы получили доступ к трем населенным пунктам. Таким образом, жилые массивы Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар теперь подключены к газу. Построено 101 км распределительных сетей, 5 головных и 5 шкафных газовых регуляторных пунктов. Построен подводящий газопровод 16,5 км 1644 абонентов имеют доступ к газу в трех населенных пунктах. В Интернациональном доступ к природному газу имеют 1184 абонентов, в Мичурино - 226 и в Куйгенжаре - 236 абонентов. За короткий срок осуществлена средняя монтажная работа», - сказал Уалихан Кымбатов.

Спикер отметил, что при монтажных работах соблюдены все меры безопасности. Монтажные работы ведутся подрядными организациями, которые имеют свои документы и сертификацию.

«У сварщиков тоже есть сертификаты об обучении и аттестации. Так проводятся строительно-монтажные работы. Ежедневно по всему Казахстану, где есть доступ к голубому топливу, проводятся меры агитации, месячники по инструкции и безопасном газе в быту. Мы объясняем жильцам, что природный газ хоть и комфортный и удобный, несмотря на это, нужно быть бдительным и осторожным, потому что это бесцветный газ, не имеет запах и могут быть удушающие последствия при его утечке», - пояснил глава производственно-технического департамента АО «КазТрансГаз Аймак» Уалихан Кымбатов.

При медленной подаче газа или других ситуациях компания просит незамедлительно связаться по единому номеру 104 или оставить обращение в iKomek.

«У нас действуют две мобильные бригады. В течение короткого времени они приезжают по обращениям и устраняют возникшие проблемы», - добавил он.

По его словам жители выражают благодарность за подключение домов к природному газу.

«Они избавились от многих хлопот и трудоемкой работы по отоплению дома твердым топливом, перешли на чистое экологичное топливо», - добавил Уалихан Кымбатов.

Мы побеседовали с жителем столицы Адильбеком Тулекином, который, с нетерпением ждал подключения к природному газу.

«Я коренной житель этого города. Страна развивается в хорошем темпе. Сейчас блага цивилизации пришли и к нам, в поселок Интернациональный. Раньше я топил углем, а на это было потрачено 22 тонны угля, более 400 тысяч тенге на один зимний сезон, к тому же нужно учитывать физические нагрузки и воздействие на нашу жизнь. А подключение к природному газу заметно улучшает наше положение», - поделился житель города Нур-Султан.

Он поблагодарил руководство страны и акима города за создаваемые условия.

«Благодаря усилиям газовиков сегодня подключились к газу. Аким лично посетил нас сегодня. Лично убедился в том, что все работает. Он пожелал приятного проживания. Вчера подключили к газу. Очень тепло и комфортно дома. В чем преимущества природного газа? Постоянно одна температура. Когда топили углем, уголь прогорает, система остывает, приходится снова топить, только потом снова нагревается. А в случае с природным газом – это автоматически заданная температура», - отметил Адильбек Тулекин.