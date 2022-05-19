19 Мая 2022 18:44

Несколько улиц проложат в Наурызбайском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в Наурызбайском районе будут пробиваться проспект Абая, улицы Толе би и Жубанова, а также начато строительство станции метро «Калкаман», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет продолжена пробивка проспекта Абая от административного центра района до границы города протяженностью 600 метров. Выкупу подлежат 73 земельных участка, 41 участок уже выкуплен, оставшиеся будут изъяты в период строительства до конца 2023 года», - сказал на встрече с жителями района глава города.

В ходе встречи с жителями у акима спросили: «Будет ли пробиваться проспект Абая до города Каскелена?».

«До Каскелена не обещаю, но по пробивке в планах есть», - ответил аким.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханов добавил, что работы на проспекте Абая завершатся до конца следующего года.

«Со стороны Алматинской области до БАКАДа, до верхней трассы – 3,2 км, приступили к реализации проекта. Проект сейчас находится на корректировке. Но проект в реализации. Дорога будет проложена до стыка БАКАДа, и до верхней трассы улицы Жандосова», - пояснил глава управления.

Ранее заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Серик Самуратов сообщил, что на пробивку проспекта Абая до БАКАДа выделено 2 млрд тенге.

Ерболат Досаев также отметил, что сейчас ведется пробивка улицы Толе би. В этом году акиматом города будут проводиться работы по переустройству инженерных коммуникаций и устройству дорожного полотна в районе ЖК «Алма Сити».

Кроме того, до конца года будет завершено проектирование пробивки улицы Жубанова от улицы Момышұлы до границы города. Протяженность составит 5,3 км.

Аким заявил, что в Наурызбайском районе активно строятся многоэтажные жилые дома. По оценкам экспертов, ожидается, что в ближайшие пять лет произойдет увеличение численности населения района на 150 тыс. человек.

«В этой связи акиматом изменена трассировка метро по улице Ашимова от станции «Калкаман» до станции в районе рынка «Барлық». В настоящее время начато строительство станции «Калкаман», расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова», - сказал аким.

По словам градоначальника, в этом году планируется ремонт 14,5 км дорог в микрорайонах Шугыла и Тастыбулак, а в апреле в микрорайоне Акжар начато строительство 45 км дорог на 89 улицах.

В ноябре прошлого года стало известно, что линию метрополитена в Алматы продлят до рынка «Алтын Орда».

Позже в управлении городской мобильности уточнили, что развитие линии в западном направлении предварительно предусмотрено вдоль проспекта Абая и далее по проспекту Алатау до проспекта Райымбека.