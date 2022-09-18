Несколько улиц перекрыли из-за фестиваля в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы в связи с проведением фестиваля «Gakku dauysy» до 22:00 часов будет перекрыто дорожное движение на нескольких улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции, до 22:00 часов будет перекрыто дорожное движение на улице Толе би от Кунаева до Желтоксан, проспекте Назарбаева от Кабанбай Батыра до Гоголя, проспекте Абылай хана от Кабанбай Батыра до Гоголя.

«Эти меры предприняты для обеспечения безопасности граждан. В этой связи полиция города Алматы просит заблаговременно координировать свои маршруты движения и неукоснительно соблюдать ПДД», - сообщили в пресс-службе ДП.

В акимате мегаполиса ранее заявили, что в связи с проведением фестиваля «Gakku dauysy» в ночь с 00:00 часов 17 сентября будет полное перекрытие движения по улице Толе би в обе стороны в западном и восточном направлении со стороны улицы Абылай хана и со стороны улицы Панфилова. Также по мере накопления людей будет осуществлено полное перекрытие движения по улицам Абылай хана, Панфилова и Назарбаева в южном и северном направлении со стороны улиц Кабанбай батыра и Гоголя.

Ранее сообщалось , что праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут в восьми районах Алматы.