Несколько улиц перекрыли из-за антитеррористической операции в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 19 января в связи с проведением антитеррористической операции будет временно перекрыто дорожное движение на нескольких участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В связи с проведением антитеррористической операции, сегодня, 19 января, будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках:
- по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях
- по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева, в восточном и западном направлениях.
«Просим граждан с понимаем отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать ПДД», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Напомним, с сегодняшнего дня, с 19 января, в городе отменены режим ЧП и комендантский час. Но сохраняется «красный» уровень террористической опасности. Обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны РК. Продолжают действовать блокпосты.
При критическом «красном» уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.
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