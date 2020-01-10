Несколько улиц Караганды остались без тепла
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошел прорыв подземного трубопровода, в результате чего несколько улиц попали в зону ухудшенного циркуляционного режима. Также в результате аварии пострадали трое работников ТОО «Теплотранзит», передает корреспондент МИА «Казинформ».
10 января в 13:00 произошел порыв подземного трубопровода тепломагистрали М3 д.н.820мм. В результате порыва пострадали трое работников ТОО «Теплотранзит», в данный момент им оказывается соответствующая медицинская помощь.
В зону ухудшенного циркуляционного режима попали потребители микрорайона имени М. Мамыраева, Голубые пруды, сектора Юго-Восток, улиц Гончарная, Зональная, Орлова, Молокова, Юбилейная, Новоселов, Комиссарова, Полетаева, Ермекова, Анжерская и проспекта Нуркена Абдирова.
«Для устранения возникшего дефекта задействованы 6 аварийно-восстановительных бригад, 11 единиц специальной техники. Также поясняем, ранее на данном участке ремонтные работы не проводились. Ориентировочное время ликвидации дефекта 4 часа. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщили в пресс-службе акимата города Караганды.
- В Атырау из-за смещения опор тепловых сетей закрыли центральный мост
- Роман Скляр о крушении самолета Bek Air: Время отдыха экипажа перед полетом соответствовало нормативам
- Земучастки под строительство в санитарной зоне аэропорта Алматы выдавались незаконно – Роман Скляр
- Спасших младенца из огня героев наградили в столице
- За нарушения при переходе железнодорожных путей наказали более 25 тысяч казахстанцев
- Сенаторы разъяснили новые законы трудовым коллективам ряда регионов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана