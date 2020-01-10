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Несколько улиц Караганды остались без тепла

10 Января 2020 15:40
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Несколько улиц Караганды остались без тепла

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде произошел прорыв подземного трубопровода, в результате чего несколько улиц попали в зону ухудшенного циркуляционного режима. Также в результате аварии пострадали трое работников ТОО «Теплотранзит», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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10 января в 13:00 произошел порыв подземного трубопровода тепломагистрали М3 д.н.820мм. В результате порыва пострадали трое работников ТОО «Теплотранзит», в данный момент им оказывается соответствующая медицинская помощь.

В зону ухудшенного циркуляционного режима попали потребители микрорайона имени М. Мамыраева, Голубые пруды, сектора Юго-Восток, улиц Гончарная, Зональная, Орлова, Молокова, Юбилейная, Новоселов, Комиссарова, Полетаева, Ермекова, Анжерская и проспекта Нуркена Абдирова.

«Для устранения возникшего дефекта задействованы 6 аварийно-восстановительных бригад, 11 единиц специальной техники. Также поясняем, ранее на данном участке ремонтные работы не проводились. Ориентировочное время ликвидации дефекта 4 часа. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщили в пресс-службе акимата города Караганды.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Агата Мухамеджанова

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