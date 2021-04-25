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    13:16, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Несколько улиц из-за ремонта перекроют в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности города Алматы рассказали о перекрытии улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 апреля с 10:00 до 22:00 часов в связи с укладкой асфальтобетонной смеси по улице Жанаарка в Алатауском районе будет перекрыто движение транспортных средств по улице Рыскулова до улицы Аршалы», - сообщили в управлении.

    Также 26 апреля с 10:00 до 22:00 часов в связи с укладки асфальтобетонной смеси по улице Малая Монке би в Алатауском районе будет перекрыто движение транспортных средств от улицы Момышулы до улицы Мамбетова.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Общество Алматы Благоустройство
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