Несколько улиц из-за ремонта перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности города Алматы рассказали о перекрытии улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 апреля с 10:00 до 22:00 часов в связи с укладкой асфальтобетонной смеси по улице Жанаарка в Алатауском районе будет перекрыто движение транспортных средств по улице Рыскулова до улицы Аршалы», - сообщили в управлении.

Также 26 апреля с 10:00 до 22:00 часов в связи с укладки асфальтобетонной смеси по улице Малая Монке би в Алатауском районе будет перекрыто движение транспортных средств от улицы Момышулы до улицы Мамбетова.