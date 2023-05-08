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Несколько улиц до конца лета закроют в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Мая 2023, 21:31
Несколько улиц до конца лета закроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на время реконструкции теплосетей закроют проезд по нескольким улицам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», с 10 мая по 30 августа в связи с проведением плановой реконструкции теплосетей в Алматы будет ограничено движение автомототранспорта по нескольким улицам.

В Медеуском районе закроют проезд по улице Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных).

В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Ганди (от ЧФ «Фонд Нурсултана Назарбаева» до улицы Западный Желтоксан).

«Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков», - отметили в пресс-службе АлТС.

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