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Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды

15 Февраля 2022 15:55
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Несколько участков дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыли несколько участков дорог для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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15 февраля, по сообщению управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) на участке автодороги областного значения с 09:00 «Алматы-Оскемен - Капал-Арасан» 0-45 км, закрыто движение для всех видов автотранспорта, а также закрыт въезд в село Капал 0-16 км.

Также из-за ухудшения погодных условий с 04.00 часов утра закрыта автодорога «Сарыозек-Коктал-Когалы-Коксу-Карабулак» 0-94 км. Закрыты въезды в села Аралтобе, Онжас, Каспан, Карымсак и Майтобе для всех видов автотранспорта.

Кроме того, по сообщению алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 11:10 часов в связи с закрытием автодорог в ВКО по погодным условиям (метель, ограничение видимости) угроза безопасности дорожного движение, закрыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Оскемен» - (город Ушарал - граница ВКО, 558-615 км) для всех видов автотранспорта.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой 112.

«При выезде в дальнюю дорогу ознакомьтесь с прогнозом погоды и берите с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях: паяльная лампа, тросы, цепи для колёс, лопаты, парафиновые свечи, а также теплая одежда, предметы первой необходимости, запас еды и воды.

Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру «101» и «112».

Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей, сообщайте свой маршрут родными и близким», - порекомендовали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Напомним, в Карагандинской области открыли три участка автомобильных дорог республиканского значения. Еще восемь дорог региона остаются закрытыми из-за метели.

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#Алматинская область   #Транспорт   #Регионы   #Дороги   #Погода   #МЧС   #ДЧС  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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