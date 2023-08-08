Несколько участков дорог подтопило в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за сильного дождя подтоплены несколько участков в Алмалинском и Наурызбайском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В акимате города сообщили, что на обоих участках подтопление оперативно ликвидировано. Все находится под контролем.

Отмечается, что кратковременные подтопления в Алмалинском районе произошли из-за проводимых на участке дорожно-ремонтных работ и временным отсутствием водоотводных отверстий бордюров, которые будут пропускать дождевую воду в арычные сети. После завершения ремонтных работ будут произведены отверствия бордюров.

Акиматом Наурызбайского района проведена оперативная работа по устранению подтоплений в ЖК «Алма сити». В 18:50 силами подрядной организации ТОО «RBS Дорстрой» и обслуживающей компании подтопление ликвидировано. Прорабатывается вопрос водоотведения с территории ЖК с подключением к уличным сетям.

По данным Казселезащиты, обстановка по горным рекам стабильная. По выявленным участкам работают коммунальные службы районных акиматов.

Ранее в Алматы во время комплексного обследования выявлены участки постоянного подтопления. В 2023-2024 годах будет завершена модернизация 201 км арычных сетей, построено 100 км новых арычных сетей, ликвидировано 46 участков постоянного подтопления.