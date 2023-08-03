Несколько участков дорог перекроют в Алматы из-за велогонки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6 августа в Алматы пройдет велогонка Tour of World Class Almaty. В этой связи в городе будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог в местах прохождения дистанции, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Старт велогонки будет дан на территории многофункционального комплекса Almaty Arena.

Движение для автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:

- короткий участок дороги, прилегающий к Almaty Arena от улицы Момышулы до улицы Доспановой, будет перекрыт с 02:30 до 17:30 часов 6 августа в оба направления;

- движение по улице Доспановой от кольца до улицы Аднан Мендереса будет перекрыто с 06:00 до 09:50 в оба направления;

- движение по улице Момышулы от улицы Аднан Мендереса до улицы Монке Би будет перекрыто с 06:00 до 09:50;

- движение от улицы Момышулы по улице Монке Би до продолжения улицы Момышулы будет перекрыто с 06:00 до 09:50;

- движение по улице Момышулы от улицы Монке Би до улицы вдоль БАКа будет перекрыто с 06:00 до 09:50;

- движение по улице Момышулы от улицы вдоль БАКа до Экологического поста будет перекрыто с 06:00 до 09:00;

- движение вокруг территории Индустриальной зоны будет перекрыто с 06:00 до 09:00.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников велогонки.

Организаторы соревнования отмечают, что в день мероприятия общественный транспорт будет работать в штатном режиме, и для него будет выделена отдельная полоса движения.