Несколько туристов, а также двоих пострадавших спасли в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Службы спасения Алматы провели три поисково-спасательные операции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Первый случай был зарегистрирован в Службе спасения города в пятницу, 27 сентября в 15:40.

«Два иностранных туриста, граждане Израиля (1990 и 1996 г.р.) вышли на маршрут Пик Советов и сбились с пути, не могли найти дорогу. Им удалось отправить геолокацию своего местонахождения диспетчеру службы «109». К ним был направлен экипаж спасателей, который поддерживал с ними связь по мобильному телефону. Путем переговоров, спустя некоторое время спасатели вывели их на маршрут», - сообщили в службе спасения.

Второй вызов поступил 28 сентября, в 17:58. На номер «109» позвонил мужчина и сообщил, что на горе возле ВСК «Медеу» мужчина и женщина просят о помощи.

«Прибыв на место вызова и поднявшись по склону, спасатели обнаружили мужчину (1968 г.р.) и женщину (1969 г.р.) с множественными травмами. Со слов пострадавших, они случайно сорвались с горы, пролетев около 100 метров вниз. Пострадавшим на месте была оказана первая медицинская помощь, после чего их на носилках эвакуировали со склона до ожидавшей бригады «103», для доставки в стационар», - отметили в ведомстве.

Третий случай зарегистрирован 29 сентября в 18:21. Двое мужчин 34 лет потерялись в горах и не могли найти обратную дорогу. В район Малого Алматинского ущелья был направлен экипаж горноспасателей.

«По прибытию на место спасатели выдвинулись на поиски по ущелью. Спустя некоторое время они были найдены в логу. Как выяснилось, утром двое мужчин приехали в горы, решили подняться на Пик Фурманова, после восхождения начали спускаться и заблудились, оказались в логу. После нескольких безуспешных попыток найти обратную тропу они решили обратиться за помощью. В медицинской помощи никто из них не нуждался. Спасатели сопроводили их до ВСК «Медеу». Поисково-спасательная операция завершилась успешно в 20:35», - заключили в службе спасения города.