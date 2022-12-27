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Несколько трубопроводов заменят в жилых кварталах Экибастуза

27 Декабря 2022, 13:32
Несколько трубопроводов заменят в жилых кварталах Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Специалисты ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 27 декабря отключат внутриквартальную тепловую сеть по улице Машхура Жусупа, 34/1, чтобы подключить потребителей. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«В связи с этим, с 13:00 до 17:00 теплоснабжение будет отсутствовать в многоэтажных жилых домах по улицам М. Жусупа, 34, 34а, Кеншилер, 12а, 12б, 14, 16, а также в АО «АТФ Банк», — сообщили на предприятии.

В этот же день коммунальщики переподключат еще одного потребителя на внутриквартальной сети по улице Целинная, 44. Из-за чего до 15:00 без отопления будут частные жилые дома по улице Целинная, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.
Также 27 декабря перекроют внутриквартальную тепловую сеть по улице Абая, 135, чтобы заменить участок сети. В связи с этим до 16:00 тепла не будет в многоэтажных жилых домах по улицам Абая, 131/127, Б. Момышулы, 123, в частном секторе по улицам 8 Марта, 4, Абая, 133, 135, 139, А. Молдагуловой, 121/2, а также у юридических лиц по улице А. Молдагуловой, 121а, 123, 125.
Еще одной внутриквартальной тепловой сетью займутся от пересечения улиц Бухар жырау – Джамбула до улицы 11 Южный, 2, чтобы поменять трубопровод. По этой причине также до 16:00 теплоснабжение будет отсутствовать в частных жилых домах по улицам Бухар жырау, 191/16, 192/15, Джамбула, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 28/39, 32, 34, 36, 38, 40, 42/15, Сейфуллина, 2/27, Амангельды, 38/30.


Фото Константина Шелкова


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