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    08:27, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Несколько тонн хлореллы запустили в биопруд в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске приступили к очистке накопителя сточных вод с помощью микроводоросли хлореллы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Генеральный директор ТОО «Кызылжар су» Женис Султанов сообщил, что первую партию хлореллы запустили в августе, вторую – несколько дней назад.

    «Работа началась. В августе выпустили первую пробную партию, всего запустили в биопруд 4 тысячи тонн хлореллы. Будем продолжать. И зимой будем проводить работы. В этом году выделили из собственного бюджета за счет экономии 26 млн тенге. Проект альголизации биопруда рассчитан на три года. В следующие годы необходимо по 49 млн тенге. Эта сумма будет включена в тариф», - сказал Ж. Султанов.

    Точную сумму, которую предстоит выплачивать жителям города за отсутствие запаха сероводорода с наступлением весны, Ж. Султанов не назвал. Но отметил, что «это будет очень небольшая сумма».

    Начальник комплекса водоотведения ТОО «Кызылжар су» Ербол Набиев рассказывал, что технологию очистки с помощью микроводорослей изучали на примере российских предприятий. Рассчитывают, что она будет эффективной и в Петропавловске и весной горожанам не придется задыхаться от зловония, исходящего от пруда.

    «На территории канализационно-очистных сооружений использовали промежуточный водоем для выращивания, чтобы создать ударную дозу. Первую партию выращивали 40-45 дней. Около 1,7 тысячи тонн запустили в биопруд в августе. Вторую партию вырастили быстрее. 11-13 сентября 2,3 тысячи тонн закинули. Это ударные дозы, чтобы закрепить колонию в накопителе. Далее объемы хлореллы будут зависеть от ее закрепляемости в накопителе и концентрации», - сказал Е. Набиев.

    Директор научно-технологического центра воды Александр Рейбандт добавил, что за колонией хлореллы постоянно наблюдают. Микроводоросль – разработка североказахстанских ученых, адаптированная к условиям местного бипруда.

    «Денежные средства, о которых мы говорим, в основном используются для проведения анализов. Мы постоянно отслеживаем и проводим исследования. Сейчас концентрация хлореллы такая, которой мы хотели добиться, в некоторых местах даже в два-три раза больше. В этой концентрации колония уйдет в зиму. Процессы продолжатся весной», - сказал А. Рейбандт.

    Зимой планируют внести еще 15 тысяч литров хлореллы.

    Когда завершится трехлетний проект, технологию выращивания и запуска микроводоросли ученые передадут ТОО «Кызылжар су» и они будут самостоятельно заниматься очисткой пруда.

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    Северо-Казахстанская область ЖКХ
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