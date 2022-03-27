Несколько случаев подтопления зафиксировано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы зафиксировано несколько случаев подтопления после дождя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, после поступившего штормового предупреждения о сильных осадках, о паводковой ситуации в городе, силы и средства гражданской защиты приведены в готовность, приготовлены инертные материалы.

По состоянию на 10:30 по городу Алматы на линию «112» и службу спасения «109» поступило 11 сообщений о подтоплениях (дворовых территорий, улиц).

На места выезжали ответственные инспекторы управлений по ЧС, из них семь фактов не подтвердилось.

В Жетысуском районе по ул. Гончарова, 60 прочистили забившуюся арычную трубу отработали, по ул.Брюсова – проводится откачка силами ДЧС).

В Алатауском районе по ул. Магаданская д.53 силами подрядной организации очистили арычную сеть

В Наурызбайском районе – по ул. Сураншы батыра, 2 произошло затопление двора частного дома, отработано подрядной организацией акимата.

К обеду по всем подтвержденным случаям затоплений - работы завершены.

Согласно информации РГП «Казгидромет», за сутки на 27 марта в период с 21:00 до 09:00 в Алматы выпало 23 мм осадков. С начала месяца выпало 146,1 мм осадков при норме 76 мм. В горах идет мокрый снег, высота на БАО – 107, Мынжылкы – 67, Медеу – 44.

«Об имеющейся угрозе схода снежных лавин проинформировано населения города, информация размещена в СМИ. По данным наблюдательных постов ГУ «Казселезащиты» в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Аксай, Каргалы обстановка стабильная. Подъем уровня воды не наблюдается (в пределах нормы). В целом обстановка находится на контроле у ДЧС Алматы», - отметили в пресс-службе ДЧС.