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Несколько школ «заминировали» в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
26 Мая 2023, 10:10
Несколько школ «заминировали» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школы Алматы проверяют полицейские после сообщения о заложенных взрывных устройствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативные экстренные службы города проверяют ряд общеобразовательных учебных заведении, где, по поступившей информации, якобы заложены взрывные устройства. Комиссионный осмотр саперными подразделениями проводится без осуществления эвакуации»,- сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Полицейские просят жителей Алматы отнестись с пониманием к принимаем мерам и не распространять недостоверные сведения.


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