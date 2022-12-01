НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Несколько сел остались без газа в Алматинской области - акимат дал пояснения

1 Декабря 2022, 12:41
Несколько сел остались без газа в Алматинской области - акимат дал пояснения

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматинской области прокомментировал ситуацию в Талгарском районе, где вечером 30 ноября произошла авария на магистральной трубе, в результате которой остались без газа несколько поселков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата Алматинской области сообщили, что магистральная газовая труба восстановлена и сейчас идет работа по подключению абонентов к голубому топливу.

«В селе Панфилов газ подключен. В селе Гульдала 80 % абонентов уже подключены, в Туздыбастау работы по подключению ведутся с соблюдением норм безопасности. Газовые компании дали гарантию, что до обеда восстановят подачу», - проинформировал руководитель пресс-службы главы области Галымурат Жукел.

Кроме этого, в акимате пояснили отключение водоснабжения и электроэнергии.

«30 ноября в связи с нагрузкой на трансформаторную подстанцию в селе Панфилов СНК произошло возгорание счетчика, рубильника, глубинного насоса первого подъема. В связи с этим была отключена подача воды. Сотрудниками ГКП «Талгар су» Талгарского района проведены работы по замене насоса.

Также, в связи с погодными условиями без электрической энергии остались мкр «Жеруйык» села Туздыбастау – 300 домов. Село Гулдала – 1500 домов. Восстановительные работы идут, ориентировочное время подачи электроэнергии – 13:00 часов», - заключил Галымурат Жукел.

Ранее в акимате Талгарского района сообщали, что вечером 30 ноября произошла авария на распределительном газопроводе среднего давления Ду 219 мм в поселке Панфилова Талгарского района, а именно видимый разрыв газопровода, в связи с падением дерева на газопровод. Жителей сельских округов Гулдала, Панфилова, Туздыбастау, микрорайона Нуршашкан Турксибского района Алматы просили отнестись с пониманием.


Теги:
Новости по теме
Ситуация в сфере ТЭЦ достигла критического уровня – сенаторы
Автобусы на двух маршрутах обновили в Алматы
365 тысяч казахстанцев не могут погасить долг банкам на протяжении пяти лет
Читайте также
Ситуация в сфере ТЭЦ достигла критического уровня – сенаторы
365 тысяч казахстанцев не могут погасить долг банкам на протяжении пяти лет
Автобусы на двух маршрутах обновили в Алматы
Последствия кредитной амнистии озвучили в Минфине
Марат Султангазиев переназначен акимом Алматинской области
Кто имеет право на амнистию по внесудебному банкротству – разъяснения Минфина
Квартирных краж за последние пять дней в Экибастузе не зарегистрировано
Никто облучать не собирается - Багдат Мусин о базовых станциях сотовой связи
Новости партнеров
Популярное
1 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
2 Новый аким назначен в СКО
3 Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Франции
4 Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области
5 Все виновные лица будут привлечены к ответственности – Алихан Смаилов об аварии на Экибастузской ТЭЦ

Лента новостей