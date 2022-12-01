Несколько сел остались без газа в Алматинской области - акимат дал пояснения

1 Декабря 2022, 12:41

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматинской области прокомментировал ситуацию в Талгарском районе, где вечером 30 ноября произошла авария на магистральной трубе, в результате которой остались без газа несколько поселков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата Алматинской области сообщили, что магистральная газовая труба восстановлена и сейчас идет работа по подключению абонентов к голубому топливу.

«В селе Панфилов газ подключен. В селе Гульдала 80 % абонентов уже подключены, в Туздыбастау работы по подключению ведутся с соблюдением норм безопасности. Газовые компании дали гарантию, что до обеда восстановят подачу», - проинформировал руководитель пресс-службы главы области Галымурат Жукел.

Кроме этого, в акимате пояснили отключение водоснабжения и электроэнергии.

«30 ноября в связи с нагрузкой на трансформаторную подстанцию в селе Панфилов СНК произошло возгорание счетчика, рубильника, глубинного насоса первого подъема. В связи с этим была отключена подача воды. Сотрудниками ГКП «Талгар су» Талгарского района проведены работы по замене насоса.

Также, в связи с погодными условиями без электрической энергии остались мкр «Жеруйык» села Туздыбастау – 300 домов. Село Гулдала – 1500 домов. Восстановительные работы идут, ориентировочное время подачи электроэнергии – 13:00 часов», - заключил Галымурат Жукел.

Ранее в акимате Талгарского района сообщали, что вечером 30 ноября произошла авария на распределительном газопроводе среднего давления Ду 219 мм в поселке Панфилова Талгарского района, а именно видимый разрыв газопровода, в связи с падением дерева на газопровод. Жителей сельских округов Гулдала, Панфилова, Туздыбастау, микрорайона Нуршашкан Турксибского района Алматы просили отнестись с пониманием.