Несколько сел остались без электричества в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Шетском районе Карагандинской области 9 сел остались без электричества. ЧП произошло в результате пожара трансформатора в селе Кошкарбай, пережает корреспондент МИА «Казинформ».



Почти целый день жители девяти сел сидели без электричества. Объекты жизнеобеспечения были подключены к дополнительным генераторам. «27 августа в 00:23 поступило сообщение о пожаре в Шетском районе в селе Кошкарбай по улице Бугылы. На открытой территории произошло горение трансформаторного масла и сгораемых частей трансформатора на площади 25 кв.м. Пожар ликвидирован в 02:48.

В результате произошло отключение электричества в 9-ти селах: Кошкарбай, Аксу, Шопа, Кызылкой, Аккияк, Талды, Берекетти, Жанажурт и Дерипсал. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области. Силами АО «Жезказганская РЭК» было произведено переподключение абонентов запитанных от трансформатора на соседний трансформатор.В 20.50 электричество восстановлено во всех 9-ти селах.