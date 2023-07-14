Несколько сел и округов намерены переименовать в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматинской области вынес на публичное обсуждение проект о переименовании некоторых административно-территорриальных единиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате и маслихате региона подготовили совместное постановление. Предлагается переименовать административно-территориальные единицы Илийского района:

- Сельский округ Энергетический в сельский округ Өтеген батыр;

- Сельский округ КазЦИК в сельский округ Асқар Тоқпанов.

- Село Покровка Энергетического сельского округа в село Кенен Әзірбаев;

- Сельский округ Чапаев и село Чапаево в сельский округ Байкент и село Байкент;

- Сельский округ Междуреченский и село Междуреченск в сельский округ Ақсай и село Ақсай;

- Село Комсомол КазЦИКского сельского округа в село Жайнақ;

Также в Талгарском районе хотят переименовать:

- Село Кызыл Ту-4 Панфиловского сельского округа в село Жібек жолы.

В Кегенском районе:

- Село Жалаңаш Жаланашского сельского округа в село Жалағаш.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для обсуждения до 28 июля.