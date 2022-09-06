Несколько природных пожаров произошло в Карагандинской области за сутки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники ДЧС области и местные исполнительные органы борются с природными пожарами в Шетском районе и вблизи Караганды. Пламя охватило более 300 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со вчерашнего дня в Кызылтауском сельском округе Шетского района Карагандинской области идет борьба с природной стихией. Огнеборцы пытаются потушить степной пожар, от которого пострадало более 300 га земли.

«5 сентября в 09:28 в Шетском районе Кызылтауском сельском округе, в 15 км южнее от села Кызылтау произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 300 га. В ликвидации задействованы силы ДЧС (7 сотрудников и 2 единицы техники) и добровольные противопожарные формирования, в составе которых работают 40 работников и 17 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Также сегодня спасатели тушили возгорание сухой травы на Саранской трассе возле Караганды.

«6 сентября в 13:37 вблизи улицы Саранское шоссе-8, произошло горение сухой травы на ориентировочной площади 2 га. Жертв и пострадавших нет. Тушить пламя мешала сухая погода и сильный ветер. Пожар был ликвидирован в 17:57. В ликвидации были задействованы 40 человек и 11 единиц техники ДЧС Карагандинской области и ТОО «ТазалыкЭксперт», - сообщили в ведомстве.

ДЧС Карагандинской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдения правил безопасности в пожароопасный период. Чтобы не случилось беды, необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

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