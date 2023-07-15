Несколько пожаров продолжают тушить в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области 13 июля произошло пять природных пожаров, затрудняется тушение двух лесных возгораний в Бурабайском районе. Об этом сообщил на брифинге начальник УГПК ДЧС Акмолинской области Думан Далешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый пожар начался 13 июля в 16:12 в 10 км от села Дорофеевки, на территории ГНПП «Бурабай», на склоне горы Синюха (высота 600 м) на площади 0,14 га. С помощью вертолета Ми-8 с водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС осуществлено 10 сбросов воды (около 30 тонн воды). В 18:25 пожар локализован, тушение продолжается. Причина – грозовой разряд молнии.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области



В Коргалжынском районе 13 июля в 15:26 в 35 км от села Шалкар, на территории ГНПП «Коргалжынский заповедник» в районе урочища Айнабай и урочища Бозарал, произошло возгорание камыша на предварительной площади 25 га. Тушение наземным способом невозможно ввиду болотистой местности, проводится тушение вертолетом Ми-8 с водосливным устройством АО «Казавиаспас» МЧС.

Также по области произошли 12 возгораний травяной растительности и два возгорания на территории полигонов твердых бытовых отходов в Бурабайском районе и городе Кокшетау. Возгорания ТБО не ликвидированы. Сотрудниками ДЧС и МИО проводятся работы по тушению, но в связи с тем, что тонны мусора затрудняют пролив воды до очага горения, проводится отсыпка инертными материалами и грунтование специальной техникой.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области



«Департаментом направлено письмо в департамент экологии по Акмолинской области, согласно которому, необходимо принять меры в отношении виновных лиц, допустивших нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований. К административной ответственности привлечено виновное лицо по ст.336 КоАП РК на сумму 50 МРП (172 тысячи 500 тенге)», - отметил Думан Далешов.

Зафиксировано четыре бытовых пожара в жилом секторе. При одном из них, произошедшем в Шортандинском районе в 4-квартирном жилом доме на площади 70 кв.м., были спасены два человека. Спасенные переданы карете скорой помощи, состояние их стабильное.