Несколько населенных пунктов переименуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На внеочередной сессии маслихата Северо-Казахстанской области рассмотрели передачу еще одной сельской школы в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы облмаслихата, в доверительное управление передадут Бескольскую среднюю школу-гимназию в Кызылжарском районе. По проекту государственно-частного партнерства предполагается ее модернизация и создание комплекса «школа-интернат-колледж».

Напомним, в регионе уже есть опыт передачи Петерфельдской школы в доверительное управление. Инвестор превратил ее в современное учебное заведение.

Еще один рассмотренный вопрос – повышение на 25% должностных окладов и тарифных ставок специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющимся гражданскими служащими и работающим в сельских населенных пунктах, и специалистам, работающим в государственных организациях, финансируемых из областного бюджета.

Рассмотрели на сессии переименование ряда населенных пунктов области.

«Наименование Новосельского сельского округа переименовано на сельский округ Үлкен Қараой с учетом мнения населения и заключения областной ономастической комиссии. Үлкен Қараой - наименование озера, которое находится южнее села Горьковское. В годы Великой Отечественной войны местные жители обеспечивали рыбой население и фронт. У жителей округа теплые чувства и трепетное отношение к озеру. В Акжарском районе села Коммунизм и Киевское переименованы на село Баймырза и Кіші Қараой. Переименование населенных пунктов было обсуждено публично и на заседании общественного совета области», - сообщили в пресс-службе.

В облмаслихате добавили, что все вопросы повестки дня до сессии предварительно депутаты обсуждают на совместном заседании постоянных комиссий.



