Несколько микрорайонов Шымкента переподключили к новому газопроводу

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне «Шапагат» приступили к реализации заключительного этапа модернизации газовых сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансГаз Аймак».

Сотрудники АО «КазТрансГаз Аймак», дочернего предприятия АО «НК «QazaqGaz», ознакомили представителей ДКРЕМ, общества защиты прав потребителей, общественников и СМИ с ходом работ. После завершения промышленные и коммунально-бытовые предприятия и многоэтажки города будут переподключены на новые линии.

«В микрорайонах Восток, Север, Сайрам и в центральной части города будут полностью заменены устаревшие газопроводы. По проекту запланировано строительство 76 км газопроводов, из них 46 км – наземные и 30 км – подземные», - сообщил начальник производственно-технического отдела Шымкентского производственного филиала Нурбек Рахманов.

Переход с подземных стальных газопроводов на полиэтиленовые позволит увеличить сроки эксплуатации оборудования. Замена также значительно снизит возможность возникновения аварийных ситуаций на газопроводах вследствие изношенности оборудования.

Проект по модернизации газовых сетей реализуется в рамках собственной инвестиционной программы Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак». Завершение работ запланировано на июль 2023 года.

С 1 июля 2022 года получатели адресной социальной помощи (АСП) и жилищной помощи оплачивают за газ по льготному тарифу – на 20 % ниже, чем остальные абоненты. Чтобы воспользоваться льготами на газ, получателям АСП и жилищной помощи необходимо обратиться в Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» с документами, подтверждающими статус получателя АСП.