Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Несколько микрорайонов Алматы отключат от холодной воды

Автор:  
Еламан Турысбеков
15 Мая 2023, 15:00
Несколько микрорайонов Алматы отключат от холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько жилых массивов в двух районах Алматы на день отключат от холодного водоснабжения из-за запланированной замены технологического оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

17 мая с 08:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в микрорайонах Атырау 1, 2, 3.

18 мая с 09:00 до 17:00 временно будет приостановлена подача воды в Ауэзовском районе, микрорайонах Таугуль -1 (№№ 44-52), Таугуль-2 (№№ 1-4, 7-9, 12-14, 21-30, 36-40, 95-97).

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - проинформировали в ГКП «Алматы су».


Алматы   ЖКХ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
Как проходило голосование в Турции
Как проходило голосование в Турции
Учителя временно отстранили от работы после жалобы школьницы в Алматы
Учителя временно отстранили от работы после жалобы школьницы в Алматы
Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста
Задержан подозреваемый в поджоге авто известного журналиста
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Казахстанец Нурбек Оралбай стал чемпионом мира по боксу в Ташкенте
Казахстанец Нурбек Оралбай стал чемпионом мира по боксу в Ташкенте