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Несколько казахстанских спортсменов дисквалифицировали за положительные пробы на допинг

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Февраля 2023, 01:26
Несколько казахстанских спортсменов дисквалифицировали за положительные пробы на допинг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бронзовый призер олимпийских игр 2020 года в Токио Игорь Сон получил дисквалификацию на 8 лет, также дисквалифицированы несколько казахстанских тяжелоатлетов, легкоатлетов и мастер таеквондо Жасурбек Исраилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального антидопингового центра Казахстана.

Бронзовый призер олимпийских игр 2020 года в Токио Игорь Сон получил дисквалификацию на 8 лет из-за положительной пробы на метастерон. За метастерон также дисквалифицированы тяжелоатлеты Алексей Дроздов, Аблай Ауелханов, Юлия Потассова, Руфина Чалкарова — все до 28 марта 2026 года. Также еще одна тяжелоатлетка Карина Жунуспаева была дисквалифицирована до 21 октября 2024 года за положительную пробу на канренон. Легкоатлеты Александр Савгуров и Екатерина Грицай получили дисквалификацию до 26 октября 2025 года за оксандролон. Мастер таеквондо Жасурбек Исраилов сдал положительную пробу на мельдоний и будет дисквалифицирован до 18 ноября 2025 года.

Ранее казахстанские тяжелоатлеты уже лишались медалей олимпийских игр за положительные пробы на допинг.

Напомним, на Олимпиаде в Токио казахстанский тяжелоатлет и бронзовый призер олимпийских игр 2020 года в Токио Игорь Сон завоевал «бронзу» в весовой категории до 61 килограммов, а также «серебро» чемпионата мира 2019 года.24-летний Игорь Сон получил вторую дисквалификацию в карьере. В 2015 году казахстанский тяжелоатлет был отстранен на несколько месяцев после юношеского чемпионата мира, но тогда ему удалось доказать, что препарат попал в его организм через биодобавку.

Фото: sports.kz


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