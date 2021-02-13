Несколько кафе и клубов закрыли из-за нарушения карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 1 января по 10 февраля мониторинговая группа проверила 4394 объектов, выявлено 363 нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

Составлено 333 протокола, из них на 77 юридических лиц наложено штрафов на сумму 26 541 285 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 256 протоколов, на сумму 11 288 790 тенге.

В Специализированные межрайонные административные суды переданы 33 материала по статье 462 ч. 3, из них приостановлена деятельность 10 объектов.

- в Алатауском районе нарушения выявлены в кафе «Жақсылық» (деятельность объекта приостановлена на 1 месяц, наложен штраф в размере 100 МРП), в кафе «Центр шашлыка» (наложение штрафа 161 МРП), в бильярдном клубе ТОО «Шамо» (деятельность объекта приостановлена до окончания карантинного режима).

- В Алмалинском районе нарушения зафиксированы в ресторане «Финик», ночном клубе «Fizika», в кафе «Boohouse», «Пират» и «Endorphin».

- В Ауэзовском районе в караоке-баре «Рыба моей мечты», лото клубе «Ejelgi Arman».

- В Бостандыкском районе нарушали карантинные меры в ресторане «Sunset», в таверне «Шмель», в ночном клубе «Queer».

- В Жетысуском районе: компьютерный клуб Ниязова Ж.А. (приостановлена деятельность на 3 месяца, штраф 5 МРП), игровой клуб «Gameclub», игравой зал «Ломатик», компютерный клуб «SKY SPORT», Лото клуб «ГринККМ».

- В Медеуском районе собраны материалы по нарушениям в бинго клубе «Виктория», компьютерном клубе (приостановление деятельности на 1 месяц), ресторане «Манана» и «Пугасов», баре «Бармаглот» (приостановление деятельности на 1 месяц), кафе-баре «Hookan Dreems», ресторане «Айлина», баре «Небо».

- В Наурызбайском районе нарушили карантинные меры: кафе «Премьера» и «Таужолы» (оба приостановили деятельность на 1 месяц, и оштрафованы на 100 МРП).

- В Турксибском районе нарушения зарегистрированы: общественное объединение «Казахстанская Молодежная Федерация Таэквон-до», игровой клуб «БекАр», ресторанно-гостиничный комплекс «Erbil».

В Департаменте СЭК просят предпринимателей, вне зависимости от формы собственности, не нарушать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В случае выявления фактов систематического, злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил, предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации.