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Несколько городов Турции снова трясло

23 Ноября 2022, 10:04
Несколько городов Турции снова трясло

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Ощутимое сразу в нескольких городах землетрясение произошло в Турции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Турции в 4:08 утра по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на северо-западе Турции в городе Дюздже одноименной провинции. Данная местность расположена в 240 км к западу от Анкары и в 228 км к востоку от Стамбула.

Землетрясение сильно ощущалось в Анкаре и Стамбуле, и еще в нескольких городах страны.

Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), произошло 18 афтершоков, а подземные толчки находились на глубине 6,5 км. В настоящий момент каких-либо серьезных последствий землетрясения не зафиксировано. В регионе будет проведена инспекция.

При этом мэр города Дюздже Фарук Озлу сообщил, что, по предварительной информации, жертв в результате подземных толчков нет.

«Толчки были сильными. Мы все хорошо их ощутили. Многие жители выбежали на улицы. Сейчас везде отключена подача электричества. Другие последствия землетрясения выясняются», - добавил Фарук Озлу.

Вместе с тем, по данным Министерства здравоохранения Турции, в результате землетрясения пострадали 22 человека. Из-за прыжка с высоты, состояние одного пациента тяжелое.


Фото: static.vkurse.kz

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