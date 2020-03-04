Несколько физкультурно-оздоровительных комплексов начнут строить в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В селе Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области запланировано строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ВКО.

В ходе пресс-конференции руководитель управления физической культуры и спорта ВКО Денис Рыпаков рассказал, что строительство ФОКа запланировано на 2021 год.

«В населенных пунктах и аулах для развития спорта мы должны создать все условия. Дети и подростки тоже должны заниматься спортом. Я уверен, среди них есть будущие спортсмены, которые будут достойно защищать честь страны на международных соревнованиях», – сказал руководитель управления.

Кроме того, по поручению акима области будет отремонтирован ипподром в селе Акжар. Помимо данного сооружения в этом году начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Калжыр Курчумского района, в селах Улкен-Нарын и Катон-Карагай Катон-Карагайского района, селе Маканчи Урджарского района и селе Бородулиха.