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Несколько физкультурно-оздоровительных комплексов начнут строить в ВКО

4 Марта 2020 14:00
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Несколько физкультурно-оздоровительных комплексов начнут строить в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В селе Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области запланировано строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ВКО.

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В ходе пресс-конференции руководитель управления физической культуры и спорта ВКО Денис Рыпаков рассказал, что строительство ФОКа запланировано на 2021 год.

«В населенных пунктах и аулах для развития спорта мы должны создать все условия. Дети и подростки тоже должны заниматься спортом. Я уверен, среди них есть будущие спортсмены, которые будут достойно защищать честь страны на международных соревнованиях», – сказал руководитель управления.

Кроме того, по поручению акима области будет отремонтирован ипподром в селе Акжар. Помимо данного сооружения в этом году начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Калжыр Курчумского района, в селах Улкен-Нарын и Катон-Карагай Катон-Карагайского района, селе Маканчи Урджарского района и селе Бородулиха.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Строительство,
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Автор:

Орал Ерланулы

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