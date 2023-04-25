Несколько домов и хозпостроек горят в пригороде Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В селе Заречное близ Костаная произошло возгорание домов и хозпростроек. Во время тушения произошел взрыв газовых баллонов. На месте работают пожарные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС области сообщили, что о пожаре стало известно в 13:08. Пожар произошло на территории Костанайского района в селе Заречное.

«По ул. Ипподромная горят два одноэтажных соседствующих дома (один дом не жилой на стадии строительства) на предварительной площади 200 кв.м. Рядом горит легковой автомобиль марки «Мерседес» и хозяйственные постройки, совмещенные с соседними. Во время тушения пожара в хозпостройках взорвались три газовых баллона, что создавало риски и угрозу личному составу при тушении огня. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в ведомстве.

На месте пожара работают силы и средства ДЧС в составе 11 единиц техники и 39 человек личного состава. В 14:08 была объявлена локализация. Сейчас пожарные работают над полной ликвидацией пожара.