Несколько дачных обществ горят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пожарные несколько часов тушат крупный пожар в дачных обществах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в 16:20 часов на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании травы на территории дачных обществ «Ренет» и «Весна». На место немедленно выехали пожарные подразделения по третьему номеру ранга вызова.

В Петропавловске сегодня сильный ветер, что осложняет тушение. Огонь разносится быстро. Пламя перекинулось на бесхозные дачные участки кооперативов «Кировец-3», «Весна», «Строитель», «Жемчужина». Общая площадь пожара – 10 га.

Горят дачные дома. Количество их уточняется. Рядом с дачными обществами находится колония.

«На месте пожара задействованы подразделения службы пожаротушения департамента по ЧС, весь личный состав свободных смен СПЧ-1, СПЧ-2, ПЧ-3,ПЧ-4, ПЧ-5 ГУ СП и АСР ДЧС СКО. Всего более 70 сотрудников и 12 единиц техники и 8 водовозов от местных исполнительных органов. Тушение осложняется сильными порывами ветра и узостью подъездных путей. Пожар локализован в 21:04 часов. Ликвидация продолжается. Работает штаб пожаротушения», - сообщили в пресс-службе.

Столбы дыма были видны из разных частей города. В социальных сетях распространяются фото и видео пожара в Заречном поселке.

Буквально вчера в одном из дачных обществ сгорели четыре дачных дома из-за костра с сухой листвой.