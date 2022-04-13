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    23:07, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Несколько дачных обществ горят в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пожарные несколько часов тушат крупный пожар в дачных обществах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в 16:20 часов на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании травы на территории дачных обществ «Ренет» и «Весна». На место немедленно выехали пожарные подразделения по третьему номеру ранга вызова.

    В Петропавловске сегодня сильный ветер, что осложняет тушение. Огонь разносится быстро. Пламя перекинулось на бесхозные дачные участки кооперативов «Кировец-3», «Весна», «Строитель», «Жемчужина». Общая площадь пожара – 10 га.

    Горят дачные дома. Количество их уточняется. Рядом с дачными обществами находится колония.

    «На месте пожара задействованы подразделения службы пожаротушения департамента по ЧС, весь личный состав свободных смен СПЧ-1, СПЧ-2, ПЧ-3,ПЧ-4, ПЧ-5 ГУ СП и АСР ДЧС СКО. Всего более 70 сотрудников и 12 единиц техники и 8 водовозов от местных исполнительных органов. Тушение осложняется сильными порывами ветра и узостью подъездных путей. Пожар локализован в 21:04 часов. Ликвидация продолжается. Работает штаб пожаротушения», - сообщили в пресс-службе.

    Столбы дыма были видны из разных частей города. В социальных сетях распространяются фото и видео пожара в Заречном поселке.

    Буквально вчера в одном из дачных обществ сгорели четыре дачных дома из-за костра с сухой листвой.


    Теги:
    МЧС Пожар Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Видео Происшествия
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