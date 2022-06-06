Несколько автобусных маршрутов в Алматы изменят схемы движения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 7 июня из-за ремонта на улице Толе би временно будут изменены схемы движения нескольких маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В транспортном холдинге города сообщили , что на улице Толе би от улицы Конаева до проспекта Достык будет проводиться реконструкция тепловых сетей. Временно будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

№118 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – далее по схеме. В западном направлении – ул. Калдаякова - ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№48 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме. В западном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№66 – в северном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.