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    14:50, 06 Июнь 2022 | GMT +6

    Несколько автобусных маршрутов в Алматы изменят схемы движения

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 7 июня из-за ремонта на улице Толе би временно будут изменены схемы движения нескольких маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В транспортном холдинге города сообщили , что на улице Толе би от улицы Конаева до проспекта Достык будет проводиться реконструкция тепловых сетей. Временно будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

    №118 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – далее по схеме. В западном направлении – ул. Калдаякова - ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №48 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме. В западном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

    №66 – в северном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.


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    Алматы Дороги Транспорт
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