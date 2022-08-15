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Несколько автобусных маршрутов изменили схемы движения в Алматы
15 Августа 2022 15:07

Несколько автобусных маршрутов изменили схемы движения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы появился новый автобусный маршрут, еще несколько изменили схемы движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным транспортного холдинга Алматы, с 15 августа был запущен

новый маршрут № 53.

Он будет курсировать от мкр. Мамыр-1 по ул. Момышулы до пр. Райымбека, за горбольницей № 7 сворачивать направо в сторону мкр. Теректы, где после школы № 184 будет разворачиваться и ехать в обратном направлении. После пр. Райымбека, поднимаясь по ул. Момышулы, будет сворачивать на пр. Абая, потом ул. Саина – ул. Шаляпина до конечного остановочного пункта на ул. Момышулы.

Также с 15 августа изменены схемы маршрутов №№ 110, 112, 116, 137 и 138.

Теперь маршрут № 110, двигаясь по пр. Абая будет доезжать до станции Б. Момышулы, далее по схеме.

Маршрут № 212 двигаясь по ул. Жандосова будет сворачивать на ул. Саина, после ул. Рыскулбекова разворачиваться и ехать в обратном направлении до ул. Жандосова, далее по схеме.

Маршрут № 116 теперь при движении из мкр. Нурлытау, после пр. Аль-Фараби будет сворачивать на пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Радостовца – ул. Жандосова – пр. Гагарина – ул. Толе би – ул. Розыбакиева, далее по схеме. В обратном направлении ул. Розыбакиева – ул. Толе би – пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Айманова - ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева, далее по схеме.

С 15 августа маршрут № 137 разделился на два – № 137 и № 138.

Маршрут № 137 будет начинать движение с ТЦ Адем-1, далее по схеме. В обратном направлении доезжать до развязки на Северном кольце, разворачиваться и ехать до конечного остановочного пункта ТЦ Адем-1.

Маршрут № 138 будет курсировать от рынка Жетысу по пр. Рыскулова – пр. Сейфуллина – ул. Акан серы – ул. Жумабаева – Северное кольцо до ТЦ Адем-1. В обратном направлении Северное кольцо – ул. Жумабаева – пр. Сейфуллина – пр. Рыскулова – ул. Жаяу Муса до рынка Жетысу.

Ранее движение свыше 20 автобусных маршрутов временно было изменено в столице.


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