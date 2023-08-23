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    20:34, 22 Август 2023 | GMT +6

    Нескольким улицам Степногорска могут присвоить имена выдающихся казахских личностей

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    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В городе Степногорск Акмолинской области хотят переименовать ряд улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Протокол публичных слушаний в постоянных комиссиях Степногорского городского маслихата по данному вопросу размещен на портале Открытые НПА.

    Так планируется переименовать улицу Парковая в улицу имени Қажымұқан Мұңайтпасұлы; улицу Степная в улицу имени Мәншүк Мәметовой; улицу Лесхоз в улицу имени Паң-Нұрмағамбета.

    Отмечено, что данное предложение было внесено на основании коллективных обращений в местные представительный и исполнительный органы.

    По итогам высказанных мнений, председатель заседания сообщила что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», местные представительные и исполнительные органы с учетом мнения населения, совместным решением вносят на рассмотрение областной ономастической комиссии предложения по переименованию составных частей населенного пункта.

    Окончательное решение по переименованию улиц в городе Степногорске будет принято совместным решением маслихата и акимата Акмолинской области.


    Теги:
    Маслихат Акмолинская область Другие государственные органы
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