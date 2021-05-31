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    14:47, 31 Май 2021 | GMT +6

    Несчастный случай в Чарынском каньоне: в каком состоянии спасенная девочка

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние 11-летней девочки, которую спасли после грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне, оценили врачи Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель главного врача по организационно-методической работы Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Алуа Жексенова сообщила, что 31 мая пациентка была доставлена службой МЧС в приемный покой экстренной хирургии клиники.

    «Ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сочетанная травма, множественные ушибы верхних и нижних конечностей, переохлаждение средней степени тяжести. На сегодня состояние стабильное, ребенок получает лечение по протоколу», - сказала она.

    По словам врача, пациентка пробудет в клинике примерно семь-десять дней.

    Напомним, 11-летняя девочка потерялась в результате грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне. Спасатели позже нашли ее.

    Как сообщалось ранее, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс случился в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

    В результате погибли два человека: ученица и учитель профильных предметов, еще шесть человек пострадали. Об их состоянии ранее рассказали врачи.

    В управлении образования Алматы прокомментировали несчастный случай в Чарынском каньоне.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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