Несчастный случай в Чарынском каньоне: в каком состоянии спасенная девочка
Заместитель главного врача по организационно-методической работы Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Алуа Жексенова сообщила, что 31 мая пациентка была доставлена службой МЧС в приемный покой экстренной хирургии клиники.
«Ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сочетанная травма, множественные ушибы верхних и нижних конечностей, переохлаждение средней степени тяжести. На сегодня состояние стабильное, ребенок получает лечение по протоколу», - сказала она.
По словам врача, пациентка пробудет в клинике примерно семь-десять дней.
Напомним, 11-летняя девочка потерялась в результате грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне. Спасатели позже нашли ее.
Как сообщалось ранее, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс случился в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).
В результате погибли два человека: ученица и учитель профильных предметов, еще шесть человек пострадали. Об их состоянии ранее рассказали врачи.
В управлении образования Алматы прокомментировали несчастный случай в Чарынском каньоне.