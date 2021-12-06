Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Порядка 250 незаконно построенных гаражей сносят в Бостандыкском районе Алматы. Об этом сообщил аким района Алтай Рахимбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга РСК у акима спросили, когда район планирует решить проблему с незаконно построенными гаражами и пристройками во дворах.

«Эта работа у нас проводится. К сожалению, на сегодняшний день у нас осталось еще порядка 500 подобных строений, которые находятся на внтуридворовых территориях, на улицах. На многих из них нет документов, но владельцы пытаются их оставить всяческими путями. В этих случаях приходится обращаться в суд, что занимает определенное время. Мы эту работу продолжим, на следующий год мы запланировали снос порядка 250 гаражей, незаконно стоящих», - сказал аким района.

Он также рассказал о нехватке парковочных зон в районе и ответил, как борются с несанкционированными парковками.

Еще летом прошлого года сообщалось о том, что в Алматы начали демонтировать старые частные гаражи во дворах жилых домов.