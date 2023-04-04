Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Нерациональными считают в Минэнерго низкие цены на газ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Апреля 2023, 10:12
Нерациональными считают в Минэнерго низкие цены на газ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа. Об этом сообщил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всем мире вопрос энергосбережения является основной повесткой, наступление холодов обнажили проблемы с газом, не только в Казахстане, но и в соседних Узбекистане и Туркменистане. Цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения таких потребителей. Однако низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

К примеру, по его словам, при разнице в температуре практически в 2 раза, потребление Мангистауской и Костанайской областей остается в среднем одинаковым 600 кубометров газа в месяц. Таким образом сохранение низких цен на газ приводит к его нерациональному использованию.

«В этой связи, согласно поручению Главы государства, до конца 1-го полугодия т.г. совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, и нацэкономики будет разработан план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа. Также совместно с Министерством национальной экономики будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь», - добавил Б. Акчулаков.


Правительство РК   Цены и тарифы   Минэнерго РК   Газификация   Миннацэкономики  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны