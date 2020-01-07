Неработающую ливневую канализацию приведут в порядок в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в прошлом году начали обустройство ливневой канализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ливневки в городе не работают много лет. Проблема обостряется весной и после обильных осадков. Некоторые участки дорог жители Петропавловска называют «местной Венецией». Страдают и подвалы некоторых домов. Ливневки неоднократно становились темой обсуждения в городском акимате, поднимали тему горожане и на отчетных встречах.

Проблему неработающих ливневок признал нынешний аким Петропавловска Булат Жумабеков. Городской глава рассказал, как будут исправлять ситуацию.

«Старая проблема. Люди часто поднимают вопрос неработающих ливневок. В подвалах домов летом появляется вода, грунтовые воды стали выше. В 2019-м году впервые за многие годы начато строительство ливневых канализаций в городе. Для этих целей из республиканского бюджета выделено 344 млн тенге», - сказал Б.Жумабеков.

Ливневки протяженностью 3 км каждая обустроили по улицам Панфилова и Украинской в Рабочем поселке. Аким города заверил, что работы продолжат и в 2020-м.

«Выделены дополнительные средства на проектирование ливневой канализации. Проблема не решится, конечно, за один год, но за четыре-пять лет мы сможем привести ливневки в порядок», - заверил Б.Жумабеков.