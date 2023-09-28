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    13:10, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика перестанет существовать

    Нагорный Карабах,Армения,Ереван
    Фото: Armenpress.am

    Президент непризнанного Нагорного Карабаха подписал указ о роспуске всех государственных учреждений и организаций республики. Об этом сообщает Информационный штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Аrmenpress».

    - В связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией принято решение:

    Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование.

    Населению республики, в том числе находящимся за ее пределами, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в страну, - говорится в тексте указа.

    В указе также указано, что решение вступает в силу с момента его опубликования.

    Теги:
    Армения Мировые новости
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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