Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика перестанет существовать

Президент непризнанного Нагорного Карабаха подписал указ о роспуске всех государственных учреждений и организаций республики. Об этом сообщает Информационный штаб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Аrmenpress».

- В связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией принято решение:

Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование.

Населению республики, в том числе находящимся за ее пределами, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в страну, - говорится в тексте указа.

В указе также указано, что решение вступает в силу с момента его опубликования.