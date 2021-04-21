Непригодные СИЗы на 90 млн тенге закупили для медиков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более семи тысяч непригодных средств индивидуальной защиты (СИЗы), закупленных для медиков на 90 миллионов тенге, лежат на складе в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе Рафаэль Гасанов по просьбе главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина проверил склад, где лежат костюмы и разместил видео прямого эфира в Facebook .

В ходе проверки было выявлено, что в 2020 году были закуплены 12 тысяч СИЗов на деньги из республиканского бюджета на 90 млн тенге. Один комплект стоит 7500 тенге. Сейчас на складе имеется 7028 штук.

Жандарбек Бекшин проверил один комплект и отметил, что костюмы не соответствуют требованиям.

«Это СИЗ для защиты от пыли, грязи, краски - строительный… Вот смотрите, подуйте и налейте на них воды. Они не должны пропускать вирус. Тут поры, щели. Это защита для строителей… Здесь на глаз видно, что не только грязь и краска пройдет, но и вирус, поэтому опасно их применять… Я передал материалы в департамент по противодействию коррупции. По их поручению была проведена экспертиза», - сказал Ж. Бекшин во время прямого эфира.

Также главный санврач добавил, что на складе хранятся очки, маски, бахилы. Он провел небольшой эксперимент.

«Это элементарно проверяется, не надо никакой лаборатории. Вода проходит, значит, и вирус проходит. Я не могу послать в очаг своих эпидемиологов вот в таких СИЗах. По документам если посмотрите, то они тоже не соответствуют, там светокопии, без всяких печатей, нотариальных заверений, тут невооруженным глазом видно, что это подлог», - сказал Жандарбек Бекшин.

Главный санврач также заявил, что по данному факту он обратился в суд.

По его словам, в городе наблюдается недостаток СИЗов. На складе нет даже обязательного двухмесячного запаса.