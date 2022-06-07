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Неправильно отказываться от срочной службы - Ералы Тугжанов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Июня 2022, 13:19
Неправильно отказываться от срочной службы - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос гибели молодых людей в армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что неправильно отказываться от срочной службы», - подчеркнул Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

По его словам, с одной стороны, молодые люди должны проходить воинскую службу, другой же вопрос – все заинтересованные госорганы, в первую очередь Министерство обороны обязаны обеспечить безопасность всех этих ребят.

Зампремьера заверил, что сам тоже служил в армии.

«Я сам служил в армии, в воинской части 25717 в Отаре. Разные были ситуации, была и гибель солдат. Тогда было всеобщее обязательство, сегодня такого обязательства нет», - пояснил он.

Журналисты также поинтересовались у Е. Тугжанова, служат ли в армии его дети.

«Сейчас весь охват составляет всего 35 тыс., ежегодно мы направляем на уровне 35 тыс. детей на службу. У меня маленькие дети, дочери, они не служили в армии», - добавил зампремьера.

4 июня СМИ сообщали о гибели еще одного срочника – в Актау найден повешенным срочник Едил Тешебаев.


Армия   Патриотизм   Минобороны РК   Вооруженные силы   Ералы Тугжанов  
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