Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Неправильно к каждому решению госслужащих применять уголовный кодекс – Асет Исекешев

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июля 2021, 13:48
Неправильно к каждому решению госслужащих применять уголовный кодекс – Асет Исекешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не правильно к каждому решению госслужащих сразу применять уголовный кодекс. Об этом заявил помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам первого полугодия 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо четко сказать обществу, что взяточники и коррупционеры должны нести заслуженное наказание, что борьба с этим злом должна вестись жестко, бескомпромиссно и системно. Вместе с тем, конечно, неправильно к каждому решению госслужащих сразу применять уголовный кодекс. Поэтому здесь очень важно большой акцент сделать на внедрение трехзвенной модели уголовного процесса с использованием потенциала прокурорского фильтра», - сказал Асет Исекешев.

По его мнению, это должно значительно усилить законность в уголовном процессе.

Ранее председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов отметил, что в Казахстане планируется внедрение проектного финансирования.

Он привел ряд примеров уголовных дел, по которым чиновники подписывали акты без фактического выполнения работ и перечисляли авансовые бюджетные средства. При этом в отдельных случаях чиновники идут на такие нарушения в целях освоения бюджетных средств, завершения строительства и выполнения показателей госпрограмм.

«К примеру, в прошлом году в Атырау с января по март расследовалось дело в отношении руководителя отдела строительства и директора одного из ТОО. Основанием послужило то, что чиновник в декабре до завершения работ по строительству жилого дома подписал акт и перечислил подрядчику 200 млн тенге. Как установлено следствием, мотивом послужила необходимость освоения бюджетных средств и завершение строительства. В итоге дом был достроен, хищение не установлено, а дело прекращено», – сообщил Марат Ахметжанов.


Борьба с преступностью   Коррупция   Другие государственные органы   Совбез РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам