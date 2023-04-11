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    19:36, 10 Апрель 2023 | GMT +6

    Непомнящий выиграл вторую партию в матче за звание чемпиона мира

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вторая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась в пользу российского шахматиста. Соревнования проходят в столице Казахстана - Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

    Непомнящий во второй партии играл черными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку и начать обороняться.

    Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

    Эта победа стала первой в карьере Яна Непомнящего в матчах за титул чемпиона мира. Для России это первая победа с 21 ноября 2016 года, когда российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл Магнуса Карлсена черными фигурами.

    Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. После второй партии

    Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 1,5:0,5.

    Напомним, что первая партия завершилась вничью.

    Завтра у гроссмейстеров выходной. Матч за мировую шахматную корону продолжится в среду, 12 апреля.

    По правилам, всего шахматисты могут провести 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. В случае ничьей будут дополнительные партии.


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    Спорт Шахматы для mail.ru
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