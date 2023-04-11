Непомнящий выиграл вторую партию в матче за звание чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вторая партия матча россиянина Яна Непомнящего с китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира 2023 года завершилась в пользу российского шахматиста. Соревнования проходят в столице Казахстана - Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

Непомнящий во второй партии играл черными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку и начать обороняться.

Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

Эта победа стала первой в карьере Яна Непомнящего в матчах за титул чемпиона мира. Для России это первая победа с 21 ноября 2016 года, когда российский гроссмейстер Сергей Карякин обыграл Магнуса Карлсена черными фигурами.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. После второй партии

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 1,5:0,5.

Напомним, что первая партия завершилась вничью.

Завтра у гроссмейстеров выходной. Матч за мировую шахматную корону продолжится в среду, 12 апреля.

По правилам, всего шахматисты могут провести 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. В случае ничьей будут дополнительные партии.