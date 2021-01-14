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Непогода оставила без света жителей Атырауской области

14 Января 2021 16:25
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Непогода оставила без света жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области из-за непогоды ряд сел и городских микрорайонов остались без света, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировали в едином колл-центре 109, в настоящее время отключение электроэнергии произошло в пригородных селах Акжар, Томарлы, Аксай, Геолог, городских микрорайонах Атырау, Жулдыз, Торговая база.

В социальных сетях сообщается, что перебои с подачей электроэнергии есть и в районах области.

В энергетической компании АО «Атырау Жарык» сообщили, что по всем адресам, где зафиксированы отключения света, отправлены аварийные бригады. Основная причина отключений – обрывы проводов.

Как сообщалось , в Атырауской области скорость штормового ветра превысила 50 км/час. Фиксировались и порывы до скорости 63 км/час.

Напомним, в Атырау спасатели с утра ликвидируют последствия штормового ветра. Тем временем ветер не стихает.



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#Энергетика   #Атырауская область   #Происшествия   #Погода  
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Автор:

Виктор Сутягин

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