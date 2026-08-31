Непогода и заморозки: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 1 сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане утром и днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Алматы временами ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный временами порывы 15 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, юге области Абай ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются дождь, гроза, ночью в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный на юге, в центре, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. В центре, на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в центре Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), днем на востоке, в горных районах области дождь, гроза. Ветер северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, днем в горных районах области дождь, гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, ночью временами 23-28 м/с. В центре, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный днем на юго-востоке области порывы 15 м/с. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на севере области град. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 25 м/с. Ночью на юге области ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на западе, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Ұлытау ожидается ветер западный, юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.