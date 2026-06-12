Непобежденный казахстанец из лагеря Канело провел спарринги с Жанибеком Алимханулы

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет провел совместные спарринги с чемпионом мира WBO Жанибек Алимханулы в Туркестане, передает Kazinform.

Боксеры выложили совместные фото и видео со спаррингов и сборов. Нурмаганбет признался, что Алимханулы — пример для подражания с детства.

— Совет нашего брата Жанибека — большая честь, и я благодарю его за это. Желаю моему брату завоевать четыре пояса и стать королем своей весовой категории, абсолютным чемпионом мира. Братья, у нас одинаковая мечта, — написал Бек Нурмаганбет.

Отметим, что и Жанибек Алимханулы, и Бек Нурмаганбет не проигрывали на профессиональном ринге.

На профессиональном ринге Бек провел 15 боев и одержал 15 побед, из которых 13 завершил досрочно (15-0, 13 KO). Бек тренируется под руководством Эдди Рейносо (тренера Сауля Канело Альвареса) и регулярно выступает в качестве спарринг-партнера суперзвездного мексиканца.

В сентябре 2025 года Нурмаганбет возглавил вечер бокса в Лас-Вегасе на неделе мегафайта Альварес — Кроуфорд. Досрочно остановил американца Стивена Самптера (угол соперника отказался от продолжения после 3-го раунда). В апреле 2025 года Бек первом же раунде нокаутировал опытного представителя Коста-Рики Энкарнасьона Диаса на шоу в Филадельфии.

Жанибек Алимханулы провел 17 боев, все выиграл, в том числе 12 нокаутом. Является чемпионом мира WBO, в данный момент отбывает дисквалификацию.