Неплательщиков алиментов в Казахстане будут автоматически вносить в реестр должников

В Казахстане вводятся новые правила ведения Единого реестра должников. Соответствующий приказ утвердил министр юстиции 10 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Единый реестр должников представляет собой электронную базу данных, в которую будут автоматически включаться сведения о гражданах и организациях, имеющих неисполненные обязательства по исполнительным производствам.

Кого будут включать в реестр

Сведения о должнике будут автоматически вноситься в реестр после возбуждения исполнительного производства, в том числе в порядке упрощенного производства.

Основанием для включения также станет:

задолженность по исполнительным документам о взыскании периодических платежей более трех месяцев;

неоднократное без уважительных причин неисполнение требований о порядке общения с ребенком — более двух раз подряд.

Информация о должниках будет размещаться на официальном сайте уполномоченного органа.

В реестре будут указываться данные должника или организации, сведения об исполнительном документе, а также информация о судебном исполнителе, ведущем производство.

Как будут исключать должников

После прекращения или окончания исполнительного производства, а также после полного исполнения требований сведения о должнике будут исключаться из реестра.

Территориальный орган должен исключить информацию в течение трех рабочих дней после получения соответствующих сведений от судебного исполнителя.

При этом в отдельных случаях предусмотрено автоматическое исключение. Цифровая система будет сопоставлять номер исполнительного документа, его категорию, ИИН или БИН должника и взыскателя.

После автоматического исключения система также сформирует постановление об отмене мер принудительного исполнения.

Отдельно установлено, что судебный исполнитель отвечает за достоверность данных, внесенных в цифровую систему.

Новые правила вступают в силу 25 августа 2026 года.

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