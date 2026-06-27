В каких случаях родители могут взыскать алименты с детей

Родители могут требовать алименты со своих совершеннолетних детей. При этом важным условием является то, что в свое время они должны были исполнять обязанности по воспитанию и содержанию ребенка. Такие дела рассматриваются в рамках Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье». При вынесении решения суд учитывает не только материальное положение пожилых граждан, но и социально-материальное положение совершеннолетних детей. Агентство Kazinform ознакомилось с судебной практикой и основаниями исков.

Дочь не обязана платить «долг» отцу

Житель города Балхаш обратился в суд с иском к своей дочери и потребовал взыскать с нее алименты в размере 10 МРП ежемесячно, то есть 43 250 тенге. В качестве основания он указал бытовые нужды и расходы на лекарственные препараты.

Суд рассмотрел дело в рамках Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье». Согласно нормам законодательства, если родитель нуждается в помощи, совершеннолетний ребенок обязан оказывать ему поддержку.

— Балхашский городской суд Карагандинской области установил, что истец получает пенсию в размере 128 229 тенге ежемесячно, а также имеет двухэтажный жилой дом и автомобиль Mitsubishi Montero Sport. Дочь пояснила, что самостоятельно воспитывает двоих детей, не получает алименты от их отца, работает помощником продавца и получает заработную плату около 85 000 тенге в месяц. Кроме того, было установлено, что материальную помощь истцу оказывает его сын. Суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска не имеется. Решение суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу, — сообщили в Верховном суде.

Отец и дочь не смогли найти взаимопонимание, и конфликт, основанный на взаимных обидах, в итоге перерос в судебное разбирательство. Именно это обстоятельство суд счел ключевым в данном споре.

Взрослые дети обязаны помогать матери

Иски о взыскании алиментов с совершеннолетних детей в пользу родителей рассматриваются в различных регионах и городах.

По данным пресс-службы Актюбинского областного суда, в текущем году поступило 6 таких дел. В одном из рассмотренных случаев суд обязал совершеннолетнего ребенка оказывать материальную помощь матери.

— В соответствии со статьей 27 Конституции Республики Казахстан государство обеспечивает защиту семьи, материнства, отцовства и детства. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях. В специализированном межрайонном суде города Актобе рассмотрено дело о взыскании алиментов. Истец достиг пенсионного возраста, не работает и состоит на учете с диагнозом сахарный диабет. В связи с состоянием здоровья и возрастом он не имеет возможности получать дополнительный доход. Он указал, что нуждается в материальной помощи и просил взыскать алименты. С учетом установленных по делу обстоятельств, а также материального и семейного положения сторон, суд принял решение частично удовлетворить иск. Исполнение решения суда в части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению. Судебный акт сторонами не обжаловался и в законную силу не вступил, — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.

Фото: cumhuriyet.com.tr

Требования закона

После вынесения судебного решения дело передается судебным исполнителям. По словам частного судебного исполнителя Актюбинской области Алмаса Кулшанова, в настоящее время в производстве находится 15 дел. Дети перечисляют часть своей заработной платы родителям. В процессе исполнения сложностей не зафиксировано, поскольку все совершеннолетние дети работают.

— Совершеннолетние трудоспособные граждане обязаны содержать и заботиться о своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителях. Алименты взыскиваются в судебном порядке и могут быть взысканы с каждого из детей. При определении размера выплат суд учитывает материальное и семейное положение родителей и детей, а также исходит из месячного расчетного показателя. Если в суде будет установлено, что сами родители ранее не выполняли свои обязанности, исковое заявление может быть не удовлетворено, — сообщил судебный исполнитель Алмас Кулшанов.

Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», статья 145, регулирует именно эти правоотношения. В ней закреплена обязанность совершеннолетних детей по содержанию и заботе о своих нетрудоспособных родителях. Лица, которые ранее воспитывали ребенка, также вправе требовать взыскания алиментов. Однако родители, лишенные родительских прав, не вправе требовать содержания от своих детей.

В статье 146 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» говорится об участии совершеннолетних детей в несении дополнительных расходов на родителей. Если родители больны, нуждаются в услугах сиделки или требуется оплата лечения, суд может обязать детей участвовать в этих расходах.

Обязанность по оплате дополнительных расходов и перечислению средств рассматривается в рамках статьи 145 Кодекса. При этом обязательно учитывается социальное и финансовое положение совершеннолетнего ребенка. Если стороны не могут самостоятельно определить размер расходов и не приходят к соглашению, окончательное решение принимает суд.

Мнение общества

По словам медиатора из Актобе Бибигуль Абильдаевой, которая многие годы занимается примирением сторон в семейных спорах, судьбы людей складываются по-разному, и чаще всего в суд обращается только один из родителей.

— Одна мать-одиночка растила, воспитывала и обучала ребенка, вкладывая в него все силы. Но когда ребенок вырос, он все забыл и перестал заботиться о матери. Один случай особенно запомнился. В дачном районе Актобе пожилая женщина выживала в крайне тяжелых условиях, отапливая дом печкой. А сын с невесткой не помогали ей и даже не позволяли видеться с внуками. Дело дошло до медиаторов, и сторонам удалось прийти к соглашению. Тогда мать просила хотя бы привозить дрова и воду. Спустя год она снова обратилась за помощью — к тому моменту у нее уже случился инсульт, и здоровье резко ухудшилось, — рассказала Бибигуль Абильдаева.

Фото из личного архива Б. Абильдаевой

По ее словам, в семейных конфликтах обе стороны должны стараться понять друг друга максимально глубоко. Если у пожилого человека есть жилье, стабильная пенсия и удовлетворительное здоровье, то подобные требования могут быть необоснованными, ведь у детей тоже есть собственные семьи и обязательства.

— Наши пожилые люди не остаются без внимания. Им чаще всего не хватает именно душевного тепла и общения. Если ребенок навещает родителей, разговаривает с ними по-доброму, интересуется их состоянием, то конфликтов, как правило, не возникает. Пожилые родители часто говорят: «Если бы мне уделяли хотя бы один день внимания, я бы только благословлял их». Это должны понимать дети, их супруги, все члены семьи. Почему вообще возникают такие ситуации? В пожилом возрасте люди хуже спят, теряют аппетит, им хочется поговорить и выговориться. Но рядом часто нет того, кто их выслушает. Они плачут и говорят именно об этом, — отметила она.

По ее словам, помочь родителям, которые в молодости злоупотребляли алкоголем и не занимались воспитанием детей, способны только люди с большим сердцем. Такие дети, как правило, прощают родителей и все равно оказывают поддержку. Она также напомнила слова Шакарима Кудайбердиева о том, что «невежество родителей становится бедой для детей», подчеркнув: поступки родителей могут отразиться на будущем детей.

— В целом, какими бы ни были родители, хорошо, когда дети о них заботятся. Самая большая помощь — это внимание. Ребенок, получивший благословение родителей, будет успешным, — сказала она.

Волонтер Нурбек Жалгасбаев, помогающий одиноким пожилым людям, считает, что требование алиментов с детей не всегда справедливо, если родители не участвовали в их воспитании.

Фото из личного архива Н. Жалгасбаева

— В городе много одиноких пожилых людей. Мы каждый год помогаем им: убираем снег во дворах, приводим в порядок дома и квартиры, доставляем продукты. На самом деле у многих есть дети, но они живут в других регионах или даже за границей. Это очень печально. Дети должны помогать родителям. В таких случаях взыскание алиментов оправдано. Но если родитель в молодости злоупотреблял алкоголем и не участвовал в воспитании детей, я не поддерживаю взыскание алиментов. Если сам не был опорой, чего он теперь ждет от детей? — сказал волонтер.

Сегодня в доме престарелых в Актобе проживает более 200 человек. По информации учреждения, они не подавали заявлений о взыскании алиментов со своих детей.