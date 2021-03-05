Неожиданное решение ОПЕК: тенге завершает неделю укреплением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О событиях на внешних рынках и о разнонаправленном влиянии внешних факторов на тенге рассказывает директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов, передает МИА «Казинформ».

После ослабления тенге к середине недели наблюдается укрепление и стабилизация курса. Нуржан Турсунханов рассказал, с чем связана подобная динамика.

«Небольшое укрепление тенге на сегодняшней торговой сессии непосредственно связано с внешними фундаментальными факторами, динамика которых была разнонаправленной, - говорит эксперт. - Прежде всего на укрепление тенге повлиял скачок цен на нефть. Котировки нефти эталонной марки Brent вновь вернулись к ранее достигнутым пиковым значениям, прибавив более 5% в пятницу утром в сравнении с ценами на открытие четверга. Сложившейся ситуации на рынке нефти предшествовала новость о неожиданном решении ОПЕК+ сохранить объем добычи в апреле неизменным. Кроме того, Саудовская Аравия также сообщила о намерении сохранить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день».

Нуржан Турсунханов также напомнил, что Министерская встреча нефтяного картеля ОПЕК+ состоялась в четверг 4 марта. Ранее ожидалось, что по итогам встречи страны нарастят добычу на 0,5 млн. баррелей в день.

«С другой стороны, наблюдалось укрепление доллара США против большинства валют. Несмотря на то, что ФРС заявил о приверженности к сохранению стимулирующей монетарной политики до существенного прогресса в занятости и инфляции, Дж. Пауэлл в своем вчерашнем интервью Wall Street Journal не выразил большой обеспокоенности по поводу роста доходностей облигаций с начала года. Интервью главы ФРС придало очередной виток росту доходностей ГЦБ США. Доходность 10-летней казначейской облигации достигла отметки 1,57% впервые с середины февраля 2020 года, что повлияло на снижение привлекательности Emerging markets.

Заявления главы ФРС способствовали укреплению доллара США к мировым валютам, включая валюты развивающихся стран. Южно-Африканский ранд с утра четверга по пятницу ослаб на 1,5%, бразильский реал - на 0,9%, мексиканское песо - на 0,8%.

Дополнительным фактором давления на тенге стало ослабление российского рубля, который просел на 0,7% на фоне сообщения Bloomberg со ссылкой на источники, что США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций против России за использование химического оружия. Сообщается, что США в качестве крайней меры рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга вместе с ЕС. По данным ЦБ РФ иностранные инвесторы держат 42,8 млрд долларов в рублевых облигациях федерального займа, занимая 23,4% от общего рынка.

На фоне этих событий 5 марта биржевые торги доллара США против тенге открылись с незначительным укреплением до уровня 419,00 за доллар.

Под воздействием разнонаправленных внешних факторов динамика курса тенге в рамках политики свободно плавающего обменного курса продолжает формироваться под воздействием спроса и предложения», - пояснил эксперт.



