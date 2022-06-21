21 Июня 2022 19:52

Неосвоенные участки в Талдыкоргане могут изъять в пользу госфонда

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Талдыкоргана Асет Масабаев заявил, что в городе и близлежащих населенных пунктах имеются неосвоенные земельные участки. Он обратился к владельцам этих земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас остро стоит земельный вопрос. В очереди на получение земельных участков стоят более 30 тыс. человек. Мы выяснили, что есть земельные участки, которые еще не освоены. В рамках закона есть определенный срок, если в рамках этого срока наши граждане не освоили земельные участки, то мы имеем полное право вернуть участок в госфонд и распределить», - сказал А. Масабаев.

Аким отметил, что недалеко от Талдыкоргана в селе Ынтымак есть 924 неосвоенных земельных участка, в населенном пункте «Отделение 3» - 113 участков, в микрорайонах Жастар 1 и 2 - 378 участков, в микрорайоне Коктал - 19 участков, в жилом массиве Плодопитомник - 128 участков.

«Мы никого не пугаем. Никого не обижаем. Просто у населения возникает вопрос: почему они стоят более 20-30 лет в очереди, а некоторые участки не используются. У людей складывается такое мнение, как будто эти земельные участки власти, местные исполнительные органы держат в запасе. Хотя все они находятся в частной собственности. Большая просьба к населению освоить земельные участки. Либо мы вынуждены на законном основании начать процесс отчуждения земельных участков в пользу госфонда для дальнейшего распределения среди людей, которые стоят в очереди», - заявил глава города.

Ранее сообщалось, что уже свыше 606 тыс. гектаров сельхозземель возвращено государству.