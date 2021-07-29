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Неосвоенные средства на строительство жилья в ВКО перенаправят на социальные объекты

29 Июля 2021 19:10
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Неосвоенные средства на строительство жилья в ВКО перенаправят на социальные объекты

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Неосвоенные средства на строительство жилья будут перенаправлены на социальные объекты. Об этом в ходе очередного совещания по строительству сообщил аким области Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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Аким области подчеркнул, что вопросы возведения социального жилья, а также спортивных, культурных и медицинских объектов находятся на его постоянном контроле.

2020 – 2021 годы для сферы строительства Восточного Казахстана стали знаковыми. Впервые удалось достичь таких показателей, как возведение миллиона квадратных метров жилья и 27 социально-культурных объектов одновременно.

Как отметил глава региона, один из масштабных проектов – это строительство реабилитационного центра в Семее для детей от 0 до 18 лет.

– Финансирование будет идти из республиканского бюджета, но мы уже выделили 100 миллионов, чтобы начать работы, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Не может не радовать, что строительство всех объектов идёт по графику: многие села и посёлки уже в этом году получат новые физкультурно-оздоровительные центры и бассейны, среди них Бородулиха, Улкен Нарын, Таврия, Самарское, Маркаколь и другие. Спортивные модули возведут практически во всех отдалённых населённых пунктах. В селе Кабанбай уже в этом году завершат строительство не только модуля, но также ещё отдела полиции и фельдшерско-акушерского пункта.

Ещё одна немаловажная информация, прозвучавшая на совещании – это то, что средства, неосвоенные на строительстве жилых домов в Риддере и Шемонаихе, направят на социальные объекты. А вопросы с «зависшими» стройками будут решать акимы соответствующих городов и районов.

– Есть проекты, а именно 83 дома, которые переходят на 2022 год. Но я поручил пересмотреть подход и составить программу строительства жилых домов до 2025 года, закладывая в каждый не менее 700 тысяч квадратных метров, – рассказал аким области. – Есть вопросы от строителей по поводу удорожания материалов, и они решатся после детального изучения цены на стройматериалы. Если эта информация подтвердится, то проекты скорректируют.

Хорошая новость и для многодетных семей, которые изъявили желание приобрести кредитное жильё в рамках программы «Бакытты отбасы». Власти области рассматривают вопрос о выдаче таким семьям сертификатов на первоначальный взнос.


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#Восточно-Казахстанская область   #Спорт  
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